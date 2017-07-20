مصر تبدأ خطة لتطوير ثاني أقدم سكك حديد في العالم

بدأت مصر خطة لتطوير ثاني أقدم سكك حديد في العالم ووضع خطط لعمليات نقل السلع من خلالها.

وقال اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة سكة الحديد إن خطة التطوير تستغرق 30 شهرًا وتشمل إنهاء تطوير البنية الأساسية لسكة الحديد من إشارات ومزلقانات وقضبان، إضافة إلى شراء جرارات وعربات جديدة.

وأضاف شوشة في لقاء له مع "العربية" أن تمويل المشروع الذي سيصل لحدود 600 مليون دولار سيكون عن طريق قرض بنسبة 85%، و15% المتبقية ستدفعها الدولة، وأن اتجاهنا دائما إلى أن سكك الحديد من المشاريع المربحة.

وقال إن سكك الحديد نقلت من سنتين مليوني طن، ونقلت خلال العام الماضي 5 ملايين طن و6 ملايين طن خلال العام الحالي والنقل لمسافات طويلة، ولدينا خطة لنقل البضائع في 2022 تصل إلى 25 مليون طن.

وتم توقيع اتفاقية مع شركة جنرال إلكتريك تتضمن توريد 100 قاطرة من طرازات متعددة الاستخدام للركاب وبضائع، وذلك بجانب اتفاقية صيانة لمدة 15عاماً من أجل توفير قطع غيار والدعم الفني للقاطرات الجديدة والحالية لجنرال إلكتريك ضمن أسطول الهيئة بـقيمة 575 مليون دولار أميركي.