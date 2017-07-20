"رؤية سوفت بنك" يضخ نصف مليار دولار في 3 شركات ناشئة

أعلن صندوق "رؤية سوفت بنك" عن ضخ استثمارات في ثلاث شركات تكنولوجية ناشئة في الساحل الغربي الأميركي، تتجاوز قيمتها 470 مليون دولار.

وأعلن الصندوق عن استثمار 160 مليون دولار في شركة Nauto التي تعمل في مجال تطوير السيارات الذاتية القيادة في Silicon Valley كما شارك في جولة تمويلية بقيمة 200 مليون دولار بالاشتراك مع مستثمرين كبار آخرين، للاستثمار في شركة Plentyالتي تعمل في مجال الزراعة الأفقية، ويقع مقرها في Silicon Valleyأيضا.

وضخ الصندوق 114 مليون دولار في شركة Brain Corp التي تعمل في مجال تصنيع الروبوتات، والتي يقع مقرها في San Diego.