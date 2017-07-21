شركات صينية تستثمر 12 مليار دولار في تشاينا يونيكوم

قال مصدران مطلعان إن بايدو وجيه.دي دوت كوم سينضمان إلى شركات تكنولوجيا صينية كبيرة أخرى مثل تينسنت هولدنغز لاستثمار نحو 12 مليار دولار في شركة تشاينا يونيوكوم لاتصالات الهاتف المحمول المملوكة للحكومة.

والخطوة جزء من جهود الحكومة الصينية لإنعاش شركات حكومية عملاقة برأسمال من القطاع الخاص. وأضافت بكين في العام الماضي تشاينا يونيكوم إلى أول مجموعة من الشركات المملوكة للحكومة التي سيُسمح بالملكية المختلطة فيها.

وكانت رويترز قالت الشهر الماضي إن مجموعة على بابا القابضة وتينسنت ضمن مستثمرين جدد سيضخون إجمالا نحو عشرة مليارات دولار في تشاينا يونايتد نتورك كومينكيشنز الوحدة التابعة لتشاينا يونيكوم المدرجة في شنغهاي.

وقال المصدران إنه بالأموال الإضافية التي تضخها بايدو، أكبر مقدم لخدمة البحث عبر الإنترنت في الصين، وجيه.دي دوت كوم، ثاني أكبر شركة للتجارة الإلكترونية، فمن المرجح أن يزيد مجموع الاستثمار في تلك الوحدة إلى نحو 80 مليار يوان، ما يعادل 11.8 مليار دولار.

وستكون تلك أكبر عملية لجمع رأس المال في منطقة آسيا والمحيط الهادي منذ الطرح العام الأولي لمجموعة ايه.آي.ايه للتأمين في 2010، وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وقال أحد المصدرين إن بايدو ستستثمر نحو عشرة مليارات يوان، ما يعادل 1.48 مليار دولار وجيه.دي دوت كوم نحو خمسة مليارات يوان.

وقال المصدر إن من المرجح أن تجمع الوحدة التابعة لتشاينا يونيكوم نحو 15 مليار يوان من تينسنت، وسبعة مليارات يوان من علي بابا، في حين ستكون تشاينا لايف انفستمنت هولدنغ أكبر مساهم جديد بتعهد قيمته 20 مليار يوان.

وقال المصدران إن أغلبية رأس المال ستُجمع عبر إصدار أسهم جديدة في حين ستبيع تشاينا يونيكوم أيضا جزءا من حصتها في الوحدة المدرجة في شنغهاي.

وطلب المصدران عدم نشر اسميهما لأن المحادثات غير معلنة.

وامتنعت بايدو وجيه.دي دوت كوم عن التعليق، ولم ترد علي بابا وتينسنت على طلبات من رويترز للتعقيب. ولم يتسن الوصول إلى تشاينا لايف انفستمنت هولدنغ للحصول على تعليق.