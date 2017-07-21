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نمو إيرادات فودافون 2.2% بالربع الأول

المصدر: لندن - رويترز
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أعلنت فودافون، ثاني أكبر شركة لاتصالات الهاتف المحمول في العالم، عن نمو فاق التوقعات بلغ 2.2% في إيرادات ربعها الأول بفضل أداء قوي في إيطاليا وإسبانيا وتسارع للطلب في تركيا.

وقالت الشركة إن زيادة الإيرادات، التي فاقت توقعات السوق البالغة 1.4 إلى 1.9%، تعطيها الثقة في توقعها نمو الأرباح الأساسية بين 4 و8% في العام بأكمله.

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