فورد تنوي تقديم التماس لتجنب استدعاء 2.2 مليون سيارة

قالت جهات تنظيمية أميركية وشركة فورد لصناعة السيارات إن الشركة ستقدم التماسا لتجنب الاستدعاء الفوري لنحو 2.2 مليون سيارة مزودة بأنظمة إطلاق الوسائد الهوائية من إنتاج تاكاتا كانت شركة مستلزمات السيارات اليابانية أعلنت الأسبوع الماضي أن بها عيوب صناعة.



وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إن نيسان موتور وافقت على استدعاء 515 ألفا و394 سيارة من طراز فيرسا المنتجة بين عامي 2007 و2011 بعد أن أعلنت تاكاتا أن 2.7 مليون سيارة مزودة بأنظمة لإطلاق الوسائد الهوائية من المحتمل أن تكون معيبة.



وقال متحدث باسم فورد إن الشركة ستقدم التماسا بطلب "استمرار اختبار وتحليل أنظمة إطلاق وسائدنا الهوائية".