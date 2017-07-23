أرباح "أسمنت حائل" تهوي 90% بالربع الثاني

انخفضت أرباح شركة "أسمنت حائل"، إلى 10.9 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2017 بنسبة قدرها 82%، مقارنة بـ 59.1 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.

في حين تراجعت أرباح الشركة بنسبة 90% بالربع الثاني إلى 2.6 مليون ريال، مقارنة بـ 26.8 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقالت "أسمنت حائل" إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ضعف الطلب وقوة المنافسة وانخفاض الأسعار، ولنفس الاسباب أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.