بدء المرحلة الثانية من الاتفاقية بين"إعمار" و"الكهرباء"

وقعت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" اتفاقية جديدة مع الشركة السعودية للكهرباء لتنفيذ المرحلة الثانية من توصيل الخدمة الكهربائية إلى المناطق السكنية والتجارية في حي البيلسان والأحياء الساحلية والمناطق السياحية.

وتنص الاتفاقية على أن تقوم شركة إعمار المدينة الاقتصادية ببناء خطوط النقل الرئيسية سعة جهد 110 كيلوفولت، وبناء محطة تحويل جهد 110/13.8 كيلو فولت أمبير بسعة إضافية 134 م.ف.أ.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول أن التكلفة الإجمالية لهذه الاتفاقية ستتحدد بعد طرح المشروع للمناقصة قريبا.

وقالت إنه بانتهاء أعمال المرحلة الثانية، ستزيد السعة المتاحة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى 268 م.ف.أ، وستتمتع جميع المنشآت الصناعية والسكنية والتجارية والسياحية ببنية تحتية متقدمة ومتكاملة بخدمات كهربائية عالية الأداء وبأسعار تنافسية طبقاً للتعرفة المعتمدة لدى الشركة السعودية للكهرباء لتناسب جميع شرائح السكان والمستثمرين.

وكانت الاتفاقية الأولى المبرمة بين الطرفين قد تم الانتهاء منها واشتملت على توسعة محطة التحويل الرئيسية 380/110 كيلو فولت أمبير، وإنشاء خطوط النقل الرئيسية على سعة جهد 110 كيلو فولت وبناء محطة التحويل رقم 1 في الوادي الصناعي.

وقد تم تمويلها بالكامل من شركة إعمار المدينة الاقتصادية بتكلفة إجمالية 300 مليون ريال، علماً أنه تم تسليمها بالإضافة إلى شبكات التوزيع الداخلية إلى شركة السعودية للكهرباء والتي بدورها تقوم حاليا بتشغيلها وخدمة العملاء حيث تم توصيل الخدمة الكهربائية إلى كافة مصانع ومنشآت الوادي الصناعي ويمكن حالياً ربط جميع المنشآت المستقبلية فورا.

وبينت أن الاتفاقية الجديدة تعتبر إكمالا لمسيرة تطوير المدينة الاقتصادية وخاصة توفر الطاقة الكهربائية لجميع المناطق والعملاء داخل المدينة، مما سيكون له أثرا إيجابيا على المدينة والشركة.