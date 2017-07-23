تراجع أرباح إسمنت اليمامة الفصلية 90% لـ12 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة إسمنت اليمامة بنسبة 89.5% إلى 12.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2017، مقابل 116.29 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتراجعت الأرباح بنسبة 76%، مقابل الربع السابق والتي كانت 50.8 مليون ريال.

وأرجعت إسمنت اليمامة تراجع أرباحها إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات نتيجة لانخفاض الطلب في السوق المحلي، وكذلك بسبب موافقتها لإجازة عيد الفطر المبارك خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية لشركة إسمنت اليمامة بالربع الثاني 15.2 مليون ريال، مقابل 97 مليون ريال في الربع الثاني من 2016، بتراجع 84%.

وخلال النصف الأول من 2017، حققت الشركة أرباحا 62.9 مليون ريال، مقابل 266.75 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 76%.