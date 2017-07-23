دبي لصناعات الطيران تعلن تسعير سندات بـ2.3 مليار دولار

أعلنت شركة "دبي لصناعات الطيران" تسعير سندات دولية قيمتها 2.3 مليار دولار موزعة على ثلاث شرائح.

وسعرت الشركة سندات شريحة ثلاث سنوات بقيمة 500 مليون دولار عند 4%، وسندات لأجل 5 سنوات بقيمة 800 مليون دولار عند 4.5%، وسندات لأجل 7 سنوات بمليار دولار عند 5% .

وستستخدم الشركة حصيلة السندات لتمويل جزء من صفقة الاستحواذ على AWAS الأيرلندية لتأجير الطائرات، التي أعلنت عنها الشركة في أبريل الماضي.

وفي حال استكمال الصفقة، ستصبح "دبي لصناعات الطيران" من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم، حيث سيتضاعف 3 مرات حجم أسطولها من 131 طائرة، ليصل إلى 394 طائرة بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار دولار.