مليار ريال أرباح "المراعي" بنمو 5.8% في النصف الأول

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة "المراعي" بنسبة 2.3% إلى 647 مليون ريال في الربع الثاني، مقارنة بـ658 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقد ارتفع سهم المراعي بنسبة طفيفة 0.11%، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق السعودية، إلى مستوى 84.10 ريالا.

وخلال فترة الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي، نمت أرباح المراعي بنسبة 5.8% إلى مليار ريال مقارنة بـ947 مليون ريال بالنصف الأول من العام الماضي.

وأرجعت الشركة في بيان نشر على "تداول"، سبب الارتفاع في صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة خلال الربع الثاني 2017، مقارنة بالربع المماثل من عام 2016م، بنسبة 2.4% بشكل جوهري إلى:

- انخفاض تكلفة المبيعات، على الرغم من ارتفاع تكاليف البرسيم، نتيجة لتحسين إدارة التكاليف وانخفاض تكاليف المدخلات ورفع كفاءة التشغيل، مما أدى إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 2.2% .

- انخفضت مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 25.0 مليون ريال مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، مدفوعةً برقابة التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية.

- ارتفعت المصروفات الأخرى بمبلغ 29.6 مليون ريال مقارنة بالربع المقابل من العام السابق نتيجة تراجع أسعار بيع العجول.

- خسائر التغير بأسعار صرف العملات بمبلغ 15.0 مليون ريال وارتفاع تكلفة التمويل بمبلغ 3.8 مليون ريال كان له أثر سلبي على صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة خلال الربع الثاني بقيمة 18.8 مليون ريال ويعود ذلك بشكل جوهري إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع تكلفة التمويل.

- ارتفع صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة بنسبة 2.4% على الرغم من الانخفاض في إيرادات الربع الثاني من عام 2017.

قطاعات التشغيل الرئيسية

وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع صافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة بنسبة 2.4% للربع كما يلي:

- قطاع الألبان انخفض صافي ربحه العائد لمساهمي الشركة بنسبة 9.9% وذلك نتيجة لانعكاس ظروف السوق وارتفاع تكلفة البرسيم وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

- قطاع المخابز انخفض صافي ربحه العائد لمساهمي الشركة بنسبة 10.2%، ويعزى هذا الانخفاض بشكل جوهري إلى ثبات نمو المنتجات الرئيسية.

- أما قطاع الدواجن فقد انخفضت خسائره العائدة لمساهمي الشركة بنسبة 91.1% حيث وصلت إلى (6.8) مليون ريال لتمثل 1.7% من إيراداته مقارنة بخسائر قدرها (76.2) مليون ريال وبنسبة 20.8% من إيراداته بالربع المقابل، وذلك راجع إلى رفع كفاءة التشغيل بالتزامن مع ارتفاع الإيرادات واستمرار انخفاض معدل الوفيات.