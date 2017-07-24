ارتفاع العائدات يضع "هواوي" بقائمة أفضل 100 شركة

قفزت شركة هواوي إلى المركز الـ 83 في قائمة "فورتشن 500"، متقدمة من المركز 129 خلال العام الماضي، بإجمالي عائدات بلغت نحو 78.51 مليار دولار، لتدخل قائمة أفضل 100 شركة للمرة الأولى.

وتعتبر قائمة "فورتشن 500"، التي تصنّف الشركات الكبيرة حول العالم، ويتم إصدارها كل عام من قبل مجلة "فورتشن".

حيث تقوم قائمة "فورتشن 500" بتصنيف الشركات طبقا للدخل والأرباح، وبالتركيز أكثر على حجم هذه الشركات.

وبات تصنيف "فورتشن 500" يشكّل مؤشرا للشركات المعروفة لاستخدامه بهدف معرفة نقاط قوتها، حجمها وقدرتها التنافسية عالميا، كما يمثّل التصنيف أحد مقاييس الاقتصاد العالمي الذي يتجاوز الحدود، الجنسية واختلاف الثقافات.

وأصبحت قيمة العلامة التجارية لشركة "هواوي" تحظى باعتراف العديد من الوكالات العالمية المرخّصة، كما يتمّ اختيارها ضمن عدد من قوائم العلامات التجارية المرموقة في العالم. فعلى سبيل المثال، تعدّ "هواوي" العلامة التجارية الصينية الوحيدة التي جاءت في قائمة "العلامات التجارية الأكثر قيمة في عام 2017" التي أصدرتها مجلة "فوربس".

كما احتلّت الشركة المرتبة الـ 49 في قائمة "براندز لأكثر العلامات التجارية العالمية قيمة في 2017". كذلك اختيرت "هواوي" ضمن قائمة "براند فايننس" لأكثر 500 علامة تجارية قيمة في العالم خلال عام 2017، حيث حلّت في المركز الـ 40، متقدّمة 7 مراكز مقارنة بالعام الذي سبقه.

وتعتزم "مجموعة هواوي لأعمال المستهلك" أن تتحول إلى علامة تكنولوجية متميّزة لدى المستهلكين حول العالم.

ووفقاً للأرقام والإحصاءات الصادرة عن شركات أبحاث السوق والخاصة بعدد من الوكالات العالمية مثل IDC و SA و Trendforce، فإن "هواوي" احتلّت المرتبة الثالثة من حيث الحصة السوقية من حيث مبيعات الهواتف الذكية حول العالم في الربع الأول من عام 2017، والمرتبة الأولى في الصين.

وقد استطاعت هواتف سلسلة P و Mate اكتساب ثقة العديد من المستهلكين حول العالم، الأمر الذي أدى إلى بناء قاعدة صلبة لـ "هواوي"، ليساهم في تعزيز موقع الشركة في سوق هواتف الفئة المتوسطة إلى الممتازة.