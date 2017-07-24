التعويم يهوي بأرباح "فودافون مصر" بـ37% في الربع الأول

كشف نتائج أعمال شركة "فودافون" العالمية عن تحقيق شركة "فودافون مصر" إيرادات بلغت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2017/2018 المنتهي في 30 يونيو الماضي بقيمة 228 مليون يورو، ما يعادل 4.4 مليار جنيه مقابل 362 مليون يورو تساوي نحو 6.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع 37%.

وأرجعت الشركة في بيان تلقت "العربية.نت" نسخة منه، هذا التراجع إلى تعويم الجنيه مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف المصري في نوفمبر الماضي، ما تسبب في ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، حيث تقوم الشركة بتحويل الإيرادات التي حققتها بالعملة المحلية إلى اليورو أثناء حسابها في القوائم المالية للمجموعة العالمية.

واحتسبت فودافون سعر اليورو بقيمة 19.1 جنيه مصري خلال العام المالي الذي يبدأ في أبريل 2017 وينتهي في مارس 2018، بينما كان اليورو عند مستويات أقل من 10 جنيهات خلال العام المالي الماضي.

وبلغ عدد مستخدمي فودافون في مصر ما يقرب من 38 مليون مستخدم بمتوسط عائد 33 جنيهاً على المستخدم الواحد، بينما بلغ عدد المشتركين في الإنترنت الثابت بالشركة حوالي 329 ألفاً.