"المواساة" توقع مذكرة تفاهم مع إعمار بـ150 مليون ريال

وقعت شركة المواساة للخدمات الطبية مذكرة تفاهم مع شركة إعمار المشاريع للمقاولات العامة المحدودة، بخصوص تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع التوسعة لمستشفاها بمدينة الدمام بقيمة 150 مليون ريال.

وتبدأ فترة سريان مذكرة التفاهم اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها ولمدة شهرين، على أن يتم التوقيع على عقد التنفيذ للأعمال الإنشائية للمشروع خلال مدة سريان هذه المذكرة.

وتبدأ المدة الزمنية لتنفيذ الأعمال الإنشائية 26 شهراً، اعتباراً من تاريخ التوقيع على عقد تنفيذ الأعمال.

وتتوقع الشركة أن تكون القيمة المضافة للنتائج المالية للشركة من جراء هذه التوسعة بنسبة 7%، وسيتم الإفصاح عن بداية الأثر المالي وعن أية تطورات أخرى تخص هذا المشروع في حينه.