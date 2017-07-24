تراجع أرباح "السعودي الفرنسي" 4% بعد ارتفاع المخصصات

انخفضت الأرباح الصافية للبنك السعودي الفرنسي أي بنسبة انخفاض بلغت 4%، مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي لتصل إلى مليار ريال، فيما بلغت توقعات المحللين لأرباح الربع الثاني 1.5 مليار ريال.

وقد عزى السعودي الفرنسي تراجع الأرباح الفصلية إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 11% نتيجة ارتفاع مخصص خسائر الائتمان ومصاريف الموظفين ومصاريف الإيجار ومصاريف الاستهلاك، إضافة إلى ارتفاع مخصص خسائر الاستثمارات.

أما محفظة القروض والسلف فقد بقيت شبه مستقرة بنهاية النصف الأول من هذا العام فوق 129 مليار ريال.