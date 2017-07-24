تراجع أرباح "سافكو" الفصلية 32% لـ204 ملايين ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" بنسبة 32.4%، إلى 204.34 مليون ريال، في الربع الثاني من 2017، مقابلة 302.32 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل 423.36 مليون ريال في الربع السابق بتراجع 51.7%.

وأرجعت سافكو تراجع أرباحها إلى انخفاض أسعار البيع لمنتجات الشركة وانخفاض الكميات المباعة لمنتج اليوريا، بالإضافة إلى انخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الثاني 187.4 مليون ريال، مقابل 261.3 مليون ريال في الربع الثاني من 2016، بتراجع 28.28%.

وخلال النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمة أرباح سافكو 627.7 مليون ريال، مقابل 581.33 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 7.98%.