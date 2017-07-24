تسهيلات لصندوق جدوى ريت الحرمين بـ500 مليون ريال

حصل صندوق جدوى ريت الحرمين على تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنك السعودي الفرنسي بقيمة 500 مليون ريال.



وتمتد مدة التمويل من 24 يوليو الجاري وحتى 34 أغسطس 2022.

ويهدف الصندوق من هذه التسهيلات إلى تمويل خطة التوسع في صندوق جدوى ريت الحرمين من خلال الاستحواذ على عقارات مدرة للدخل في مدينتي مكة المكرمة أو المدينة المنورة، بما يتماشى مع استراتيجية استثمار الصندوق ليعود بالنفع على أرباح الصندوق والتوزيعات النقدية من خلال الفارق بين دخل العقارات الجديدة وتكلفة التمويل.

وذلك الصندوق أنه سيتم سحب التمويل خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاتفاقية. يتم سداد كامل قيمة التمويل المسحوبة دفعة واحدة في تاريخ 31-08-2022. خلال فترة سريان الاتفاقية يتم سداد تكلفة التمويل فقط.