قفزة صاروخية بخسائر "أورنج مصر" لـ803 ملايين جنيه

أظهرت البيانات المالية المجمعة لشركة "أورنج مصر" للاتصالات، ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 3707% خلال الربع الثاني من 2017، وذلك على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنها حققت خسائر إجمالية بلغت نحو 803 ملايين جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت نحو 21.09 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2016.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، حققت خسائر بلغت نحو 300.6 مليون جنيه، وذلك حتى نهاية شهر مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 12.3 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفعت خسائر الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري وحتى نهاية يونيو الماضي لتسجل نحو 1.103 مليار جنيه، بزيادة بلغت نسبتها نحو 3205% على أساس سنوي، مقابل خسائر بلغت 33.39 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع المبيعات المجمعة للشركة خلال النصف الأول من الجاري إلى 6.12 مليار جنيه، مقابل 5.75 مليار جنيه بالنصف المقابل من العام الماضي.

وأظهرت المؤشرات المالية المستقلة تحولها للخسارة خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 1.013 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 33.25 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016.