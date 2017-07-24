سهم موبايلي يهوي 7% بعد خسائر فصلية 189 مليون ريال

سجلت شركة موبايلي خسائر 189 مليون ريال في الربع الثاني مقابل أرباح بـ3 ملايين ريال في الربع المقابل من العام الماضي، لتأتي بذلك أسوأ من توقعات المحللين التي كانت عند خسائر 163 مليون ريال. وتفاقمت خسائر الشركة بـ16% مقارنة بالربع الأول من هذا العام.

وضغطت هذه الخسائر على سهم موبايلي بشكل كبير حيث تراجع السهم في مطلع تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 8%، قبل أن يعود ويقلص هذه الخسائر إلى 7%، عند الإغلاق.

وأرجعت الشركة هذه النتائج إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 13% نتيجة تناقص قاعدة العملاء خلال العام الماضي بسبب تطبيق نظام البصمة الذي بدوره ضغط على المبيعات.

وانخفضت الفوائد والمصاريف التمويلية من 195 مليون ريال في الربع الأول لتصل إلى 163 مليون ريال في الربع الثاني، بسبب وجود مصروفات غير متكررة بقيمة 42 مليون ريال خلال الربع الأول ، متعلقة بعملية إعادة التمويل.