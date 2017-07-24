"نون" تعيّن فراز خالد رئيساً تنفيذياً

أعلنت "نون"، منصة التجارة الإلكترونية التي تستعد لإطلاق نشاطها من منطقة الشرق الأوسط قريباً، وأسسها محمد العبار، عن تعيين فراز خالد في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

فراز هو أحد المؤسسين والمدير التنفيذي السابق لشركة "نمشي" الرائدة في قطاع تسوق الأزياء عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، وقد باشر مهام عمله بشركة "نون"، ويقود عملية الإعداد لانطلاقها خلال هذا العام.

ويتمتع فراز بخبرة واسعة في مجال تأسيس وإطلاق وتطوير مشاريع التجارة الإلكترونية في المنطقة، وتتضمن مسؤولياته قيادة فريق متكامل من المهنيين المتخصصين بغية الدفع قدماً بعمليات "نون"، وإطلاقها في السوق وذلك من خلال تأسيس شراكات استراتيجية طويلة الأجل، وتعزيز البنية التحتية للشركة وبشكل خاص في المملكة العربية السعودية، وبناء منصة تكنولوجية قوية تقدم للعملاء تجربة متميزة ذات مستوى عالمي.

وفي هذا السياق، أكد العبار مواصلة العمل نحو إطلاق "نون" هذا العام، لافتاً إلى وضع اللمسات الأخيرة على البنية التحتية للخدمات اللوجستية وأنظمة المدفوعات، بعد انضمام العديد من أصحاب الماركات التجارية الكبرى والموردين البارزين، الأمر الذي يعزز الإمكانات المحلية للشركة.

مسيرة الرئيس التنفيذي لـ"نون"

حصل فراز خالد على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "وارتون"، كما اكتسب خبرة كبيرة في مجال بناء منصات التجارة الإلكترونية. وكان له دور جوهري في نجاح موقع "نمشي" الذي تم إطلاقه عام 2012 ليصبح أكبر منصة تسوق إلكترونية للأزياء في المنطقة، بقائمة منتجات شملت أكثر من 700 ماركة عالمية.

يذكر أن "نون" هي مشروع مشترك بقيمة مليار دولار أميركي بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ونخبة من المستثمرين الخليجيين.

وسيقوم موقع "نون" بعرض مجموعة منتجات هي الأكبر من نوعها عند الإطلاق، لتتاح للعملاء إمكانية اختيار ما يرغبون به ضمن فئات متنوعة تشمل الموضة ومنتجات التجميل واللياقة البدنية والرياضة والتكنولوجيا والألعاب وغيرها.