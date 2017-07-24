154 مليون ريال أرباح "البحري" الفصلية بتراجع 68%

تراجعت الأرباح الفصلية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" بنسبة 68.4%، إلى 153.91 مليون ريال، في الربع الثاني من 2017، مقابل 487.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل 378.86 مليون ريال في الربع السابق بتراجع 59.38%.

وأرجعت "البحري" تراجع أرباحها لانخفاض معدلات أسعار النقل بشكل عام ومعدلات أسعار نقل النفط الخام بشكل خاص خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وارتفاع تكلفة وقود السفن نظراً لارتفاع الأسعار خلال الربع الحالي.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الثاني 238.11 مليون ريال، مقابل 544.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2016، بتراجع 56.3%.

وخلال النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمة أرباح "البحري" 532.77 مليون ريال، مقابل 1.1 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 51.57%.