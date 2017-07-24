2.2 مليار ريال أرباح مصرف الراجحي بالربع الثاني

ارتفعت الأرباح الفصلية لمصرف الراجحي بنسبة 6.34% في الربع الثاني من 2017 إلى 2.18 مليار ريال، مقابل 2.05 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي.

وبالمقارنة مع أرباح الربع الأول من العام الجاري، تراجعت الأرباح بنسبة 1.76%، حيث كانت 2.22 مليار ريال.

وقال مصرف الراجحي إن ارتفاع أرباح الربع الثاني بالمقارنة مع العام الماضي يعود إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 6.3%، إضافة إلى دخل العمليات الأخرى بنسبة 41.3%، وانخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9.4%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف مخصص خسائر الائتمان، إضافة إلى انخفاض مصاريف الرواتب.

وبلغ صافي أرباح مصرف الراجحي من العمولات الخاصة /الاستثمارات الخاصة في الربع الثاني 2.95 مليار ريال، مقابل 4.06 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 6.22%.

وخلال النصف الأول من 2017، نمت أرباح مصرف الراجحي بنسبة 8.2% إلى 4.4 مليار ريال، مقابل 4.06 مليار ريال في النصف الأول من 2016.