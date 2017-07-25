عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق شركات

"غولدمان ساكس" مستشاراً لبيع حصة بمطار الرياض

المصدر: دبي - رويترز
رابط مختصر

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن الحكومة السعودية عينت غولدمان ساكس لإدارة بيع حصة في مطار الرياض، وذلك في أول عملية خصخصة كبيرة لمطار في المملكة.

وقالت المصادر إن شركة الطيران المدني السعودي القابضة تعتزم بيع حصة أقلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مضيفة أن حجم الحصة قد يكون كبيرا.

ولم يتضح بعد حجم الحصة ولا قيمتها التقديرية، لكن مطار الرياض هو ثاني أكبر المطارات السعودية بعد مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

ولم ترد شركة الطيران المدني السعودي على طلب من رويترز للتعقيب، وأحجم متحدث باسم غولدمان ساكس في لندن عن التعليق.

كلمات دالّة

#السعودية, #مطار الرياض, #خصخصة, #جولدمان ساكس

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر