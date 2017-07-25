بوينغ توقع عقداً بمليار دولار مع داسو الفرنسية

وقعت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطيران عقدا بقيمة مليار دولار مع شركة داسو سيستيم الفرنسية للبرمجيات الصناعية، بهدف تحديث نظامها الإنتاجي، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الفرنسية، اليوم الثلاثاء.

وكتبت صحيفة لو فيغارو التي تملكها مجموعة داسو "وقعت بوينغ عقدا مدته 30 عاما بقيمة مليار دولار يتم تجديده كل 10 سنوات".

وستركز هذه الشراكة على استخدام برامج إلكترونية ثلاثية الأبعاد "لتصميم منتجات مستقبلية، وتحديث كافة نظام الإنتاج ونشر خدمات جديدة".

ويسمح البرنامج المعلوماتي بتنظيم كافة مراحل الإنتاج، من التصميم إلى إدارة المقاولين الفرعيين، ضمن واجهة تفاعل واحدة.

ونقلت لو فيغارو عن برنارد شارل، المدير التنفيذي لداسو سيستيم قوله "من البداية إلى النهاية، ستقوم بوينغ بتشغيل كافة مستويات المقاولة الفرعية وستكون قادرة على ضبط الاتصالات بين أقسامها وشركائها".

وأضاف أن العقد الذي توج بعد سنتين من التنافس هو "أهم عقد على الإطلاق وقعت عليه داسو سيستيم، التي أصبحت شريك البرمجيات المعلوماتية الاستراتيجي لبوينغ في مجال الطيران المدني بل أيضا في الدفاع والفضاء".

وأضافت لو فيغارو أن الهدف الرئيسي للشراكة هو تسريع انتقال أنظمة الإنتاج لدى بوينغ وإعطاؤها "ميزة تنافسية في المجال التجاري بتخفيض أوقات التسليم الزائدة".

وسيستخدم البرنامج المعلوماتي أيضا في "إطلاق طائرات جديدة وأقمار اصطناعية وصواريخ ومنظومات دفاعية" ينتجها العملاق الأميركي ولرقمنة البيانات الصادرة منذ تسعينيات القرن الماضي لإنشاء مكتبة مراجع مكثفة.