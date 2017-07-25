تراجع أرباح "نادك" الفصلية 27% لـ25.8 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية للشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، بنسبة 27.2%، في الربع الثاني من 2017، إلى 25.89 مليون ريال، مقابل 35.57 مليون ريال في الربع الثاني من 2016.

وقالت "نادك" إن انخفاض الأرباح يعود لتراجع المبيعات 9.39% لإجمالي الشركة بقطاعيها متأثرة بتباطؤ نمو الطلب في السوق بشكل عام، وأثر ذلك الانخفاض في الطلب على أداء قطاعي الشركة، حيث انخفضت مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بما نسبته 6.42% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وكذلك انخفضت مبيعات القطاع الزراعي بما نسبته 28.84% في حين انخفضت تكلفة الإنتاج بنسبة 4.49 % نتيجة انخفاض حجم المبيعات، وتغير المزيج البيعي مما أدى إلى انخفاض مجمل الربح بنسبة 17.24%.

وبالمقارنة مع أرباح الربع السابق حققت الشركة نمواً في أرباحها بنسبة 497%، حيث كانت 4.3 مليون ريال في الربع الأول من 2017.

وخلال النصف الأول من العام الجاري بلغت أرباح "نادك" 30.2 مليون ريال، مقابل 59.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة تراجع 49%.