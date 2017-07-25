تراجع أرباح "دبي المالي" 19% إلى 43.3 مليون درهم

تراجعت الأرباح الصافية لشركة سوق دبي المالي بـ19% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي، لتبلغ 43.3 مليون درهم. أما بنهاية النصف الأول من هذا العام فقد نمت الأرباح الصافية بـ4% إلى 145.6 مليون درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيمة التداول في سوق دبي نما بـ1% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، ليبلغ 70 مليار درهم، علما أن عمولات التداول تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة.

يشار إلى أن إيرادات النصف الأول نمت بـ5.5%، في حين بالنظر إلى إيرادات الربع الثاني، فقد تراجعت بـ10% لتبلغ 90 مليار درهم.