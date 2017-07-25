43.4 مليون ريال أرباح "اكسترا الفصلية بنمو 295%

ارتفعت الأرباح الفصلية للشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، بنسبة 294% في الربع الثاني من 2017 إلى 43.4 مليون ريال، مقابل 11 مليون ريال في الربع الثاني من 2016.

وقالت "اكسترا" إن نمو الأرباح يعود إلى ارتفاع المبيعات مقارنة بنفس الربع من العام السابق، ما أدى لارتفاع مجمل الربح، بالإضافة إلى زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية.

وبالمقارنة مع أرباح الربع السابق، حققت الشركة نموا في أرباحها بنسبة 233.8%، حيث كانت 13 مليون ريال في الربع الأول من 2017.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت أرباح "اكسترا" 56.4 مليون ريال، مقابل خسائر 34.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.