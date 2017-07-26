أرباح "سبكيم" تقفز بـ425% لـ60 مليون ريال بالربع الأول

قفزت الأرباح الفصلية للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" إلى 59.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2017، بنمو 424.56%، وذلك مقابل أرباح 11.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ورغم هذا النمو في الأرباح إلا أنها جاءت أقل من أرباح الربع السابق بنسبة 34.7%، والتي كانت 91.6 مليون ريال.

وأرجعت سبكيم ارتفاع صافي الربح بالربع الثاني إلى الزيادة في حجم المبيعات ومتوسط أسعار بعض منتجات الشركة على الرغم من ارتفاع أسعار اللقيم (البيوتان والإيثيلين).

وبلغت قيمة أرباح "سبكيم" التشغيلية 175.5 مليون ريال، مقابل 106.7 مليون ريال في الربع الثاني من 2016، بنمو 64.5%.

وخلال النصف الأول بلغت أرباح "سبكيم" 151.4 مليون ريال مقابل 60.6 مليون ريال في النصف الأول من 2016، بنمو 149.8%.