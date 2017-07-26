تراجع أرباح حلواني إخوان الفصلية 63% لـ12 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة حلواني إخوان بنسبة 63% إلى 12.1 مليون ريال في الربع الثاني من 2017، مقابل 32.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي، ومقابل 20.4 مليون ريال في الربع السابق بتراجع 40.6%.

وأرجعت حلواني إخوان انخفاض صافي الأرباح إلى انخفاض مبيعات الشركة التابعة بسبب الأثر الناتج عن ترجمة العملة من الجنيه المصري إلى الريال السعودي عند توحيد القوائم المالية على الرغم من زيادة مبيعات الشركة التابعة بالجنيه المصري، إضافة إلى أسباب أخرى، من بينها زيادة المصاريف التمويلية، وانخفاض مبيعات التصدير، وفروق العملة.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الثاني 20.2 مليون ريال، مقابل 35.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2016، بتراجع 42.6%.

وخلال النصف الأول من 2017، بلغت أرباح "حلواني إخوان" 32.6 مليون ريال، مقابل أرباح 46.6 مليون ريال في النصف الأول من 2016، بانخفاض 30.04%.