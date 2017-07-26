ترمب: آبل وعدت ببناء 3 مصانع كبيرة في أميركا

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، أن تيم كوك رئيس مجلس إدارة شركة آبل العملاقة في مجال المعلوماتية وعده ببناء ثلاثة مصانع في الولايات المتحدة.

وقال ترمب "لقد تحدثت مع كوك ووعدني بثلاثة مصانع كبيرة - كبيرة كبيرة كبيرة، مصانع جميلة" خلال المقابلة التي استمرت 45 دقيقة مع الصحيفة الاقتصادية.

وأضاف "قلت له: تيم، إذا لم تبدأوا ببناء مصانعكم في هذا البلد لن أعد إدارتي ناجحة اقتصاديا. فاتصل بي وقال إنهم سيفعلون ذلك".

لم يعط ترمب مزيدا من التفاصيل ورفضت آبل التعليق.

وأعلن تيم كوك في مايو إنشاء صندوق تابع لشركته بقيمة مليار دولار من أجل استحداث وظائف في الولايات المتحدة في مهام "التصنيع المتقدم".

وقال إن آبل أنفقت أكثر من 50 مليار دولار في الولايات المتحدة السنة الماضية لدى مزوديها أو عبر تعاونها مع مطوري تطبيقات للشركة التي مقرها في كاليفورنيا.

ويعمل في آبل 80 ألف شخص في الولايات المتحدة وتعتزم توظيف آلاف آخرين في المستقبل وفق كوك.

وتتجاوز موجودات آبل 250 مليار دولار لكن معظمها في الخارج حيث حققت أرباحها، إذ يتعين عليها لإعادتها إلى الولايات المتحدة دفع ضرائب تصل إلى 35%.

ووعد ترمب خلال حملته الانتخابية بإرغام آبل على إعادة انتاجها إلى الولايات المتحدة رغم أنها وخلافا لقطاع السيارات، لم تنقل وظائف إلى الخارج وانما استحدثتها في الخارج.

وقال دان بانزيكا كبير المحللين لدى شركة "آي اتش أس تكنولوجي" إن "آبل طورت مجمل سلسلة التزويد في الصين".

ويرى محللون أن آبل ربما تريد الإتيان ببادرة رمزية لتهدئة إدارة ترمب من خلال الاستثمار في صنع حواسيب "ماك برو" في الولايات المتحدة أو في مصنع ينتج أجهزة من نسخة محدودة أكثر تكلفة مثل نسخة خاصة من هاتف آيفون في الذكرى العاشرة لظهوره هذه السنة.