خبير للعربية: قضية دانة غاز ترفع مخاطر الصكوك الإسلامية

قال عصام الطواري، المدير الشريك لشركة نيوبري للاستشارات، إن استخدام شركة دانة غاز الأسباب الشرعية، ذريعة في قضية صكوكها سيخلق حالة من ارتفاع المخاطر في إصدارات الصكوك المتوافقة مع الشريعة.

وأشار الطواري في مقابلة مع "العربية" إلى خطورة استخدام الأسباب الشرعية لإبطال أو كسب الوقت في قضية الصكوك، معتبرا أن "هذا له انعكاسا على إصدارات أخرى إذا كان صحيحا أن هيكلية صكوك دانة غاز غير متوافقة مع الشريعة، فهذا سيؤثر على إصدارات أخرى في الإمارات والمنطقة".

وأوضح أن لدى شركة دانة غاز سابقة تعثر منذ العام 2012، كما أن أعضاء في مجلس إدارتها هم ملاك في شركة بترولية أخرى ولهم سوابق مماثلة، مؤكدا أن عملية المماطلة وكسب الوقت من قبل دانة غاز سيفيدها في تحصيل أموال ومطالبات بقيمة مليار دولار في كل من كردستان ومصر.

وكانت دانة غاز أعلنت أنها تحتاج لأشهر طويلة للامتثال لأمر المحكمة الإنجليزية بوقف الدعوى التي رفعتها أمام محكمة الشارقة لإبطال الصكوك واعتبارها غير قانونية.

وأوضحت أن وقف الدعوى في الإمارات ورفع أمر المنع الوقتي، الذي يمنع المتضررين من اتخاذ إجراءات ضد الشركة، يتطلبان خطوات مشتركة مع جميع المدعى عليهم أمام دائرة القضاء المعنية، لكن ليس قبل انتهاء العطلة القضائية الإماراتية التي تستمر طيلة يوليو وأغسطس.

كما أن إبلاغ المدعى عليهم في الخارج بالطرق الدبلوماسية يتطلب ما بين ثلاثة وستة أشهر.

وكانت المحكمة الإنجليزية العليا قد أمرت الشركة بوقف دعواها في الإمارات ليتسنى لها النظر في القضية نفسها في لندن.