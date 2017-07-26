"اتصالات الإماراتية" توزع 40 فلساً للسهم بالنصف الأول

أعلنت "مجموعة اتصالات" الإماراتية تسجيل 8.8 مليار درهم، أرباحاً تشغيلية موحدة للمجموعة نهاية النصف الأول من العام الحالي قبل خصم حق الامتياز الاتحادي، معلنة توصية توزيع أرباح بقيمة 40 فلساً للسهم عن النصف الأول للسنة المالية 2017.

وقالت الشركة في بيان صحافي، إن الإيرادات الموحدة للنصف الأول بلغت 25.3 مليار درهم، موضحة أن أرباحها الصافية في الإمارات ارتفعت إلى 4.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2017 ممثلة نسبة نمو سنوية بلغت 7% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وارتفعت قيمة إيرادات "اتصالات" في الإمارات العربية المتحدة إلى 15.4 مليار درهم بزيادة سنوية بلغت نسبتها 3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2016.

كما ارتفع عدد مشتركي "اتصالات" في الإمارات العربية المتحدة إلى 12.4 مليون مشترك، ممثلة زيادة سنوية بنسبة 2% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، في حين وصل عدد مشتركي "مجموعة اتصالات" الإجمالي إلى 139 مليون مشترك.

وقال عيسى السويدي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن "اتصالات" أظهرت خلال النصف الأول من العام الجاري مستويات عالية من المرونة في مواكبة المتغيرات التي يشهدها قطاع الاتصالات.

واعتبر أن الأداء المالي الذي حققته المجموعة أساس متين لمواصلة الابتكار والاستثمار في تطوير الجيل القادم من البنية التحتية والتركيز على التحول الرقمي، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي في تحسين تجربة العملاء والارتقاء بها. وباسم مجموعة اتصالات، أود أن أشكر القيادة الرشيدة على دعمهم المتواصل لــ "اتصالات".

من جانبه، قال المهندس صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لــ "مجموعة اتصالات"، إن أداء "مجموعة اتصالات" جاء خلال النصف الأول من العام الجاري ليؤكد موقعنا الراسخ واستراتيجيتنا المرنة التي تمكننا من مواكبة مختلف التطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات العالمي.

وأكد أن المجموعة تمكنت من بناء مكانة تنافسية ريادية على مستوى المنطقة كمزود شامل لحلول وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية المتطورة.