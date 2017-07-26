"المزايا القابضة" ترفع إيراداتها 22% بالنصف الأول

أعلنت شركة المزايا القابضة نتائجها المالية للنصف الاول من العام 2017، مؤكدة تحقيق أرباح صافية بواقع 4.17 مليون دينار خلال تلك الفترة، مقارنة بـ 4.14 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام 2016، وبربحية سهم بلغت 6.70 فلس مقارنة بـ 6.66 فلس في النصف الأول من العام 2016.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس إبراهيم الصقعبي عقب اجتماع مجلس الإدارة إن المزايا القابضة قد حافظت على وتيرة نجاحاتها، محققة نموا في نتائجها المالية خلال النصف الاول من العام 2017 بفضل تركيزها على عملياتها التشغيلية.

وأشار إلى زيادة في إيرادات الشركة التشغيلية بنسبة 22.02% والتي بلغت قيمتها 31.32 مليون دينار نهاية النصف الأول من 2017، مقارنة بـ 25.67 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2016، مؤكداً أن القفزة الكبيرة في هذه الإيرادات جاءت كنتيجة مباشرة لعمليات التسويق المدروسة.

وأكد أن الكبيرة التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية، قفزت بنسبة 25.46% وبواقع 27.52 مليون دينار في نهاية النصف الأول من العام 2017 مقارنة بـ 21.93 مليون للفترة نفسها من العام السابق، فيما قفزت الإيرادات الناجمة عن عمليات التأجير بنسبة 3.52% وبواقع 3.73 مليون دينار في نهاية العام 2017 مقارنة بـ 3.61 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق.

وقال الصقعبي إن النمو في الإيرادات الناجمة عن التأجير كان نتيجة تحقيق نسب إشغال عالية في مشاريعها الأخرى على غرار مشروع سكاي جاردنز في مركز دبي المالي العالمي والذي وصلت فيه نسبة الاشغال إلى 95%، ومشروع أبراج المزايا في قلب عاصمة الكويت (عدد 3 أبراج) والتي حافظت الشركة على نسب الإشغال فيها بما يقارب 100%، علاوة على مشاريعها في عدد من دول المنطقة مثل المملكة العربية السعودية ودبي، والتي وصلت نسب الإشغال في مشاريع الشركة هناك إلى ما يقارب 100%.

وعلى صعيد آخر أضاف الصقعبي أن الشركة قد حققت مبيعات أخرى في عقاراتها المتاحة للبيع على غرار المساحات المكتبية في مشروع "المزايا بيزنس افنيو"، إضافة إلى بيع وتسليم عدد كبير من الوحدات السكنية ضمن مشروع "كيوبوينت" و"كيولاين" في دبي، ومشروع "ريتيم اسطنبول" في تركيا.