سهم التصنيع يخسر 4% بعد أرباح فصلية بـ93.6 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة التصنيع الوطنية بنسبة 6.97%، إلى 93.6 مليون ريال في الربع الثاني من 2017، مقابل 87.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام الماضي، ومقابل 103.3 مليون ريال في الربع السابق بتراجع 9.39%.

وجاءت هذه الأرباح أقل من توقعات المحللين ما دفع السهم لتكبد خسائر بنسبة 4.2%.

وأرجعت التصنيع ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني إلى تحسن متوسط أسعار بعض المنتجات وزيادة الإيرادات الأخرى بالرغم من ارتفاع تكلفة التمويل ومخصص الزكاة وضريبة الدخل وانخفاض حصة الشركة في صافي أرباح الشركات الشقيقة.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الثاني 327.2 مليون ريال، مقابل 165.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2016، بنمو 97.8%.

وخلال النصف الأول من 2017، بلغت أرباح "التصنيع" 196.9 مليون ريال، مقابل خسائر 16 مليون ريال في النصف الأول من 2016.