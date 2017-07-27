STC وموبايلي تنهيان دراسة دمج الأبراج

قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، الدكتور خالد البياري، في مقابلة مع قناة "العربية"، إنه تم الانتهاء من جميع الدراسات المتعلقة بدمج الأبراج مع شركة موبايلي، حيث تم التوافق على تعيين مستشار مالي.

وأضاف البياري "البعض يعتقد أن الأمور تسير ببطء فيما يتعلق بدمج الأبراج، ولكن هذه الخطوة معقدة، ومن الضروري للشركتين بذل الجهد الذي تحتاجه هذه العملية".

وفيما يتعلق برخصة البحرين التي تنافس عليها الاتصالات قال البياري، "متفائلون بالفوز بالرخصة العمانية، وستكون عملية تواصل للخدمات التي تقدمها الشركة في الكويت والبحرين، ونعد أنه إذا أعطينا الفرصة أن نحدث نقلة نوعية في السوق العماني، وننظر له بشكل جدي، وليس فقط تقديم خدمات اعتيادية وإنما توفير خدمات متقدمة".

كفاءة المصروفات

وحول نتائج الاتصالات السعودية في الربع الثاني قال البياري، إن الشركة ركزت على كفاءة المصروفات في عملياتها كافة، وحدث نمو في الاستثمارات التي تساهم فيها الشركة، وهو ما أدى إلى نمو جيد في الأرباح.

وقال البياري "قطاع الاتصالات بعمومه يواجه تحديات كبيرة، منها ما هو مرتبط بالتقنيات التي توفر خدمات شبيهة، وبعضها أشياء تنظيمية، من بينها على سبيل المثال البصمة التي أثرت على كل الشركات، إضافة إلى التباطؤ الاقتصادي الذي واجهته السوق في الفترة الماضية".

إلا أن البياري أبدى تفاؤله بما اتخذته الدولة من خطوات مؤخرا ستساهم في تحسن الإيرادات من ناحية قدرة المستخدمين على الدفع لاحتياجاتهم في هذا المجال.

الاقتصاد الرقمي

وأشار إلى أن القطاع سيشهد نموا جيدا، خاصة مع التوجه للاقتصاد الرقمي الذي يعتمد على البنية التحتية، لافتا إلى أن الاتصالات السعودية لم تشهد تراجعا في عدد العملاء خلال الربع الثاني، وهناك نوع من الثبات في عدد المستخدمين.

ولفت البياري إلى أن أداء العمليات الخارجية في الاتصالات كان جيدا جدا، بما في ذلك عمليات ماليزيا.

وقالت شركة الاتصالات السعودية أمس إنها ستقوم بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة إجمالية ملياري ريال عن الربع الثاني من 2017.

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، فإن حصة السهم ستكون ريالا واحدا، بنسبة توزيع من القيمة الاسمية للسهم 10%.

توزيعات سخية

وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الاتصالات بنهاية تداول يوم الاثنين 31 يوليو الجاري، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون تاريخ التوزيع 20 أغسطس المقبل.

وسجلت شركة الإتصالات السعودية STC ارتفاعا في أرباحها الصافية بنسبة 7.95 بالمئة لتصل إلى 2.37 مليار ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 2.2 مليار ريال نهاية الربع الثاني من 2016.

وارجعت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، سبب ارتفاع صافي الربح للربع الثاني بمبلغ 174 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع اجمالي الايرادات والمصاريف الأخرى بمبلغ 484 مليون ريال خلال الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وتراجع اجمالي الربح خلال الربع الثاني بمبلغ 188 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لانخفاض الايرادات بمبلغ 210 مليون ريال خلال الربع، والذي صاحبه انخفاض في تكلفة الايرادات بمبلغ 22 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

كما انخفض الربح التشغيلي بالربع الثاني بمبلغ 261 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.