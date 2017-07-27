رئيس تبريد: نمتلك سيولة 600 مليون درهم لتمويل توسعاتنا

قال الرئيس التنفيذي لشركة "تبريد" جاسم ثابت، في مقابلة مع قناة "العربية" عبر الهاتف إن إيرادات الشركة حققت نموا جيدا في الربع الثاني من 2017.

وأرجع ثابت تحسن أرباح تبريد إلى عدد من الأسباب من بينها توصيل مشاريع جديدة في دول الخليج فوق مليون طن تبريد، وهي يعادل توصيل 110 برج بحجم برج الشيخ خليفة في دبي.

وحول التسهيلات المالية قال ثابت "الشهر الماضي وقعنا مع 3 بنوك هي أبوظبي التجاري وأبوظبي الإسلامي، وبنك المشرق، ولدينا سيولة 600 مليون درهم سيتم استخدامها للتوسيع وبناء محطات جديدة، ولدينا مشاريع دبي وأبوظبي والسعودية لبناء محطات وتوسعة أعمالنا في الإمارات والخليج".

ولفت إلى أن المشاريع الموقعة بحجم 36 ألف طن، وتضم مشاريع في جزيرة ياس ووصلنا مشاريع الماريا ومشروع في البحرين بـ3 آلاف طن.

وأشار إلى أن حصة إن جي الفرنسية في تبريد 40%، فيما تمتلك مبادلة نحو 42%، من أسهم تبريد.

وسجلت شركة تبريد نمواً في أرباح الربع الثاني من العام الحالي 20%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، إلى 118 مليون درهم.

ويأتي هذا النمو في الأرباح بدعم من نمو الإيرادات الفصلية بنحو 14% إلى 370 مليون درهم.

أما أرباح النصف الأول من العام فارتفعت بـ17%، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، لتبلغ نحو 193 مليون درهم، وذلك بدعم من نمو الإيرادات بنحو 10%.