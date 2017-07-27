نمو أرباح "شل" الفصلية إلى 3.6 مليار دولار

ارتفعت أرباح رويال داتش شل لأكثر من ثلاثة أمثالها في الربع الثاني من العام، مقارنة بها قبل سنة، متجاوزة توقعات المحللين، بفضل أنشطة التكرير والكيماويات.



وزادت أرباح شل 245% إلى 3.6 مليار دولار، بينما كان متوسط تقديرات المحللين المقدم من الشركة ذاتها 3.15 مليار دولار.



وقلصت شل أيضا نسبة الديون إلى حقوق المساهمين لتصبح 25.3% من 28.1% قبل عام.

