نمو أرباح "نستله" النصفية 19% إلى 5.16 مليار دولار

أعلنت مجموعة نستله السويسرية للأغذية تحقيق أرباح أفضل من المتوقعة قليلاً في النصف الأول من هذا العام.

وقالت الشركة اليوم الخميس إن صافي ربحها ارتفع 19% إلى 4.9 مليار فرنك سويسري، ما يعادل 5.16 مليار دولار في الشهور الستة الأولى من العام ليتجاوز التوقعات التي جاءت في استطلاع أجرته رويترز بتحقيق صافي ربح 4.83 مليار فرنك.

ونمت المبيعات التي تشمل الحجم والأسعار 2.2%، وهو نفس معدل الربع الأول من العام ويقل عن توقعات محللين بنمو نسبته 2.8%، كما يقل أيضا عن معدل 3.5% الذي تحقق في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال مارك شنايدر، الرئيس التنفيذي لشركة "نستله": "نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزناه في توفير قيمة مجزية خلال النصف الأول من عام 2017. وينطوي ذلك على التحسينات الكبيرة على الصعيد التشغيلي، وخيارات إدارة محفظة أعمالنا، وكذلك قرارنا بتعزيز كفاءة الميزانية العامة للشركة. وفي الواقع، لم يرقى النمو العضوي خلال هذا النصف إلى مستوى توقعاتنا، في حين واصل نمو حجم المبيعات تحقيق أعلى المعدلات في قطاعنا مع استقرار التسعير عند معدلات منخفضة. كما حافظت أعمال الشركة في آسيا وأفريقيا على زخمها في النمو، بينما سجلت أعمالنا في أوروبا الغربية انخفاضاً في حجم المبيعات فيما نعتبره مرحلةً مؤقتة. ومن جهةٍ أخرى، سجل النمو العضوي لأعمالنا في أميركا الشمالية وأمريكا اللاتينية تحسناً طفيفاً بفضل حجم المبيعات بشكل أساسي. وتشير نتائج النصف الأول إلى وجود آفاق هائلة للنمو أمام شركاتنا المختصة بتصنيع القهوة والمياه ومنتجات العناية بالحيوانات".

وأضاف شنايدر: "تتماشى مستويات الربحية مع توقعاتنا، حيث عوضت الكفاءة والوفورات في تكاليف إعادة الهيكلة ارتفاع تكاليف السلع. ونحن نعمل حالياً على تسريع وتيرة المبادرات التي من شأنها تحسين هامش أرباحنا. وقد أثمرت متابعتنا على مدار العام إلى وصول النمو العضوي إلى النصف الأدنى من النطاق 2-4%. مع بقاء توقعاتنا متوسطة المدى لعام 2020 بخصوص النمو العضوي على حالها".

وأبقت الشركة على توقعاتها لنمو مبيعات العام بأكمله بين 2 و4% واستقرار هامش ربح التشغيل على أساس استقرار العملة.

إلى ذلك، تراجع التدفق النقدي الحر بمقدار 2,0 مليار فرنك سويسري على أساس سنوي، من 3,3 إلى 1,3 مليار فرنك سويسري. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى رأس المال العامل بتدفق نقدي خارجي قدره 1.3 مليار فرنك سويسري.

وخلال النصف الأول من عام 2017، فاق معدل زيادة رأس المال العامل، المعدل المسجل لنفس الفترة من العام السابق، وذلك نظراً لتضخم أسعار السلع الأساسية واستكمال مراحل الذمم الدائنة للتسويق والنفقات الرأسمالية.

وبالنسبة لميزانية نسلة العمومية، تم إحراز تقدم متواصل لخفض صافي رأس المال العامل على الصعيد الهيكلي، وهو ما أدى إلى انخفاض إضافي قدره 0,5 مليار فرنك سويسري حتى يونيو 2017 مقارنة بشهر يونيو 2016.