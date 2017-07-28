أبراج تتطلع للاستثمار بشركات متوسطة في تركيا

قال مسؤول تنفيذي كبير بمجموعة أبراج للاستثمار المباشر ومقرها دبي لرويترز إن الشركة تتطلع للاستثمار في شركات متوسطة في تركيا، وقد تنفق ما بين 30 مليونا و100 مليون دولار على كل صفقة.

وقال عمر سيد الشريك في أبراج في مقابلة أجريت مساء أمس الخميس إن الفرص المتاحة في قطاع الرعاية الصحية مثيرة للاهتمام الشديد وأبراج حاليا في مراحل متقدمة من تقييم صفقة محتملة بالقطاع.

وأضاف "قد نستثمر من 30 مليونا لما يصل إلى 100 مليون دولار في كل شركة من الشركات المتوسطة لشراء حصص أقلية أو أغلبية.

"الفرص المتاحة حاليا في قطاع الرعاية الصحية جذابة، ويمكنني القول أيضا إنه قطاع نسعى وراءه".

وقالت أبراج، التي تتمتع بوجود في تركيا منذ 2007، أمس الخميس إنها حصلت على حصة أقلية في شركة نتلوج لوجيستيك التركية. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة.

ولطالما اعتبرت تركيا هدفا رئيسيا لشركات الاستثمار المباشر بفضل مجتمعها الشاب واقتصادها السريع النمو.

لكن هذه الجاذبية ضعفت بعض الشيء في السنوات الأخيرة، بعدما تقوضت شهية المستثمرين وتأثرت العملة المحلية الليرة سلبا جراء المخاوف الأمنية وبواعث القلق من تزايد النزعة السلطوية.