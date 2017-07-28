أدنوك تتوقع البت في تجديد امتيازات نفطية يابانية بـ2018

قالت أكبر مسؤول تنفيذي في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لصحيفة نيكي الاقتصادية، إن الشركة تتوقع اتخاذ قرار نهائي بخصوص تجديد امتيازات نفطية لشركات يابانية في حقول نفط بأبوظبي قبل نهاية العام أو في مطلع العام المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي أجل معظم الامتيازات اليابانية في حقول النفط بأبوظبي في مارس/آذار 2018، ومن بينها حصة انبكس كورب البالغة 12 بالمئة في امتياز أدما البحري الضخم، وكثيرا ما يزور مسؤولون رفيعو المستوى بالحكومة اليابانية الإمارات العربية المتحدة عضو أوبك سعيا لتمديد الامتيازات.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة سلطان الجابر لصحيفة نيكي، إن أدنوك تحرز "تقدما جيدا" في المحادثات الخاصة بالحصص، مشيرا إلى أن أي اتفاقات ستكون من خلال توقيع عقود جديدة "بشروط جديدة" لا تمديد العقود القائمة.

وأشار الجابر إلى إمكانية جذب شركاء جدد من دول أخرى مثل الصين وكوريا الجنوبية، إضافة إلى الشركاء الحاليين مثل شركتي النفط العملاقتين بي.بي وتوتال، بحسب الصحيفة.

ولشركة أدنوك عقد طويل الأجل لبيع الغاز الطبيعي المسال إلى جيرا أكبر مشتر للغاز المسال في العالم، وهي مشروع مشترك للوقود بين طوكيو إلكتريك وتشوبو إلكتريك، ينتهي أجله في 2019.

ونقلت صحيفة نيكي عن الجابر قوله، إن أدنوك ستبذل "كل الجهود الممكنة" لمواصلة مبيعات الغاز المسال إلى اليابان.

وأكد مسؤول في أدنوك أن المقابلة مع صحيفة نيكي أجريت الأسبوع الماضي.