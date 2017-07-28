إيرادات "انتل كورب" ترتفع 9.1% في الربع الثاني

أعلنت انتل كورب، أكبر صانع للرقائق الإلكترونية في العالم، زيادة قدرها 9.1% في إيراداتها الفصلية بدعم من أداء قوي لمركزها للبيانات وأنشطة الكمبيوتر الشخصي.



وقالت الشركة يوم أمس الخميس إن أرباحها الصافية ارتفعت إلى 2.81 مليار دولار أو 58 سنتا للسهم في الربع الثاني المنتهي في أول يوليو تموز من 1.33 مليار دولار أو 27 سنتا للسهم قبل عام، وفقا لوكالة "رويترز".



وكانت أرباح انتل في الربع الثاني من العام الماضي قد تضررت من مصروفات بلغت 1.41 مليار دولار مرتبطة بمسعاها لخفض التكاليف.



وزادت الإيرادات إلى 14.76 مليار دولار من 12.53 مليار.