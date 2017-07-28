تويتر تسجل خسائر صافية بـ116 مليون دولار بالربع الثاني

أعلنت شركة تويتر أنها لم تتمكن من توسيع قاعدة مستخدميها كما شهدت انخفاضا في عائداتها خلال الربع الماضي، ما أدى إلى تراجع أسعار أسهمها قبل بدء تداولات السوق.

وأعلنت الشركة التي تجد صعوبة في مواكبة عالم التواصل الاجتماعي سريع التغير، تسجيل خسائر صافية بمقدار 116 مليون دولار في الربع الثاني مقارنة مع 107 ملايين دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لوكالة "فرانس برس".

إلى ذلك، أعلنت تويتر أن قاعدتها من المستخدمين الفعليين شهريا لم تتغير وبقيت عند 328 مليون مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من العام وبارتفاع نسبته 5% فقط عن العام الذي سبق.

وقالت تويتر إن العائدات في هذا الربع انخفضت بنسبة 5% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 574 مليون دولار، كما أن عائدات الإعلانات انخفضت بنسبة 8% لتصل إلى 489 مليون دولار.

وانخفض سعر أسهم تويتر بأكثر من 9% لتصل إلى 17,77% في تعاملات ما قبل السوق في بورصة نيويورك عقب نشر البيانات.

وقالت تويتر التي لم تعلن مطلقا عن تحقيق أرباح، أنها تحقق تقدما في تحسين منتجاتها على أمل أن يزيد ذلك من نموها ويساعد على تحقيق الربحية.

وقد بنت تويتر قاعدة من المستخدمين الدائمين بينهم عدد من المشاهير والصحافيين والشخصيات السياسية، وكان من المتوقع أن تسجل مزيدا من المستخدمين بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يطلق الكثير من التغريدات يومياً.