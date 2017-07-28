مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي عند أعلى مستوى منذ 2013

قال معهد الإحصاء التركي، اليوم الجمعة، إن مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا ارتفع 4.5% إلى 103.4 في يوليو/تموز ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أواخر 2013.



وكان المؤشر هبط إلى مستويات قياسية في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني.



ويعكس المؤشر توقعات اقتصادية متفائلة، حين يتجاوز المئة، بينما يشير إلى توقعات متشائمة عندما يقل عن هذا المستوى.