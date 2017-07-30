أرباح الإسمنت السعودية الفصلية تهوي 62% لـ94 مليون ريال

تراجعت أرباح "الإسمنت السعودية" بنسبة 62% إلى 94 مليون ريال في الربع الثاني مقارنة بـ249 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة الستة أشهر الأولى، انخفضت أرباح "الإسمنت السعودية" إلى 259 مليون ريال بنسبة 49%، مقارنة بـ512 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات نتيجة لانخفاض الطلب المحلي على الإسمنت.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض كمية وقيمة المبيعات نتيجة لانخفاض الطلب المحلي على الإسمنت، إضافة لانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة وانخفاض الإيرادات الأخرى.