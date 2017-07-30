ارتفاع أرباح "ساسكو" الفصلية 43% لـ6.5 مليون ريال

ارتفعت أرباح الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، بنسبة 43% إلى 6.5 مليون ريال بالربع الثاني مقارنة بـ 4.5 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وعلى مدار النصف الأول، ارتفعت أرباح "ساسكو" إلى 11.5 مليون ريال بنسبة 86.5%، مقارنة بـ6.1 مليون بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع صافي مبيعات الربع الحالي بنسبة 12.52% نتيجة افتتاح مواقع جديدة للشركة، وارتفاع هامش الربح بنسبة 2.32% بسبب التغير في أسعار بيع دفاتر المرور الجمركية.

مما كان له الأثر الإيجابي في ارتفاع مجمل الدخل والربح التشغيلي مع انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بسبب انخفاض مخصص المطالبات الجمركية، وذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل ومصروف الزكاة خلال الربع الثاني نتيجة فروقات الربط النهائي وشمول الربع المماثل من العام السابق على إيرادات استثمارات بقيمة 2.7 مليون ريال لتخارج الشركة من كامل أسهم محفظتين استثماريتين في الأسهم السعودية.