سهم "سابك" يتراجع بعد أرباح مخيبة بانخفاضها 25%

ارتفعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" إلى 8.9 مليار ريال بالنصف الأول من العام بنسبة 14%، مقارنة بـ7.8 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي.

في حين تراجعت أرباح "سابك" بنسبة 25.2% إلى 3.7 مليار ريال بالربع الثاني مقارنة بـ 4.9 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، إن أرباح "سابك" تأثرت بتراجع أسعار الحديد، نظرا لتراجع الطلب المحلي.

وأشار السديري في مقابلة مع "العربية" إلى أن مبيعات الحديد في الربع الأول تراجعت 17% إلى ملياري ريال مقارنة بـ2.4 مليار ريال في الربع الأول من العام 2016.

ويرجع السديري انخفاض أرباح شركة "سابك" إلى تراجع الكميات المبيعة بنحو 5%، وأغلبها من الحديد مقابل ارتفاع تكلفة الإنتاج بنحو 70%، وهذا يعود إلى فائض في المخزون لديها من الحديد.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة تكلفة المبيعات وانخفاض الكميات المبيعة، إضافة إلى انخفاض أسعار وكميات البيع لشركة حديد، حيث بلغت خسائر شركة حديد 483 مليون ريال سعودي، مقابل صافي ربح 86 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق.