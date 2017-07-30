تقليص خسائر "الخضري" إلى 25 مليون ريال بالربع الثاني

نجحت شركة "أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري"، والتي تعمل في مجال المقاولات العامة، في تقليص خسائرها بنسبة 55.5% إلى 25 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بخسائر بلغت 56.2 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وفي النصف الأول من العام، انخفضت خسائر الشركة إلى 42.7 مليون ريال، مقارنة بخسائر 54 مليون ريال تكبدتها في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

1- انخفاض في التكاليف المباشرة بنسبة 50% (145.2 مليون ريال سعودي) ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض وتيرة العمل في المشاريع الحالية.

2- أن المصاريف الإدارية والعمومية انخفضت بنسبة 26% (2.89 مليون ريال سعودي) مدفوعا بضبط التكاليف والكفاءة التشغيلية.

3- ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 7.5% (1.1 مليون ريال سعودي) ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع مبيعات المزاد السنوي خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

4- انخفض صافي تكاليف التمويل بنسبة 44% (7.75 مليون ريال سعودي).

5- انخفضت مصاريف الزكاة بنسبة 60% (1.5 مليون ريال سعودي).