خسائر OSN تهوي بأرباح "كيبكو" 64% في الربع الثاني

أدت النتائج المخيبة لشركة OSN، التابعة بنسبة 60% لمجموعة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو"، إلى تهاوي أرباح "كيبكو" بنسبة 64% في الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، لتسجل المجموعة أرباحا بحجم 9 ملايين دينار أو نحو 30 مليون دولار.

وعلى مدار النصف الاول من هذه السنة، تراجعت أرباح "كيبكو" بنسبة 49% لتسجل 14 مليون دينار حسب إفصاح الشركة في البورصة الكويتية.

وأرجعت الشركة السبب في تراجع أرباحها النصف سنوية إلى تراجع أرباح قطاعي الإعلام والعقارات.

وكانت البيانات التفصيلية لشركة "كيبكو" في الربع الأول من هذه السنة، الذي تراجعت فيه الأرباح أيضا بنسبة 62%، كشفت عن خسارة في OSN بمبلغ 6.7 مليون دينار، وكانت حصة "كيبكو" في الخسارة نحو 4 ملايين دينار.