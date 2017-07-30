"جبل عمر" تعرض الاستحواذ على "أم القرى للتنمية"

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير نيتها الاستحواذ على شركة أم القرى للتنمية والإعمار أو على حصة مسيطرة فيها. وقالت "جبل عمر" في بيان صحافي اليوم إنها تقدمت بطلب إلى مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار بخطاب نوايا غير ملزم للاستحواذ على كامل الشركة أو على حصة مسيطرة فيها.

وأكد البيان أن عرض الاستحواذ سيكون بعد إتمام أعمال التقييم والفحص النافي للجهالة، وبعد استيفاء جميع المتطلبات والموافقات التنظيمية اللازمة بحسب أنظمة هيئة السوق المالية وجميع الجهات الرسمية ذات العلاقة، وفي حال الموافقة سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم غير ملزمة والتي سوف تتضمن كافة مراحل عملية الاستحواذ.

يذكر أن نشاط شركة أم القرى يقوم على تطوير وتعمير طريق الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة (الطريق الموازي) ويأتي إرسال هذا الخطاب من قبل شركة جبل عمر للتطوير رغبة منها في دعم عمليات التوسع في الأنشطة الرئيسية للشركة مستقبلا.