"زين"السعودية تحقق أرباحا بـ8 ملايين ريال بالربع الثاني

حققت شركة الاتصالات المتنقلة "زين" السعودية، أرباحاً بـ8 ملايين ريال بالربع الثاني مقارنة بخسائر بنحو 328 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وعلى مدار النصف الأول، سجلت "زين" السعودية أرباحاً بـ53 مليون ريال مقارنة بخسائر 578 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع في إجمالي الربح بمبلغ 352 مليون ريال نتيجة زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة.

- انخفاض في الإطفاء نتيجة لتمديد الرخصة 15 سنة إضافية.

- انخفاض في تكلفة التوزيع والتسويق بمبلغ 148 مليون ريال مما يعكس المبادرات المستمرة لتحسين التكاليف والمصروفات، التي تم اعتمادها لمرة واحدة في مشروع توثيق البصمة، والتي تم تكبدها في الفترة المماثلة من العام السابق.

كما أرجعت الشركة سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- ارتفاع في إجمالي الربح بمبلغ 146 مليون ريال نتيجة لإجراءات الإدارة الإيجابية وزيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة وخاصة منتجات البيانات التي تعكس ارتفاعا في هامش الربح من 64% خلال الربع المماثل من العام السابق إلى 67% في الربع الحالي.

- انخفاض في الإطفاء نتيجة لتمديد الرخصة 15 سنة إضافية.

- انخفاض في تكلفة التوزيع والتسويق بمبلغ 130 مليون ريال نتيجة لتحسين التكلفة التي قامت بها الإدارة، بالإضافة إلى مصروفات تم اعتمادها لمرة واحدة في مشروع توثيق البصمة، والتي تم تكبدها في الربع المماثل من العام السابق.