تراجع أرباح "الصحراء" الفصلية 14.3% لـ89 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 14.3% إلى 88.6 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ 103.4 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

بينما ارتفعت أرباح "الصحراء" إلى 184.5 مليون ريال في النصف الأول بنسبة 17.9%، مقارنة بـ156.4 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، إلى انخفاض أرباح شركة الواحة للبتروكيماويات خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بسبب تنفيذ الصيانة المجدولة خلال هذا الربع والمعلن عنها سابقا، بالإضافة إلى ارتفاع خسائر الشركة السعودية لحامض الأكريليك في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وعلى الرغم من ارتفاع أرباح نتائج شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.